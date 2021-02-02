Верстка интернет-магазина, посадка на WP и подключение платежей.

$105
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок280 просмотров
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Задача: сверстать небольшой интернет-магазин, посадить его на WP и подключить Woocommerce с плагином Linqpay. Макеты прикрепил. Бюджет ограничен, поэтому новичков тоже рассматриваю. Будет огромным плюсом если возьметесь сегодня и сможете показать верстку в ближайшее время. Есть перспектива на более дорогие заказы исполнителю сразу после выполнения. Ждем вас!

АНТИ-БОТ. 32+19 = ...

3 года назад
Rod9
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
godes
Петр 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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