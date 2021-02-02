Верстка интернет-магазина, посадка на WP и подключение платежей.

Задача: сверстать небольшой интернет-магазин, посадить его на WP и подключить Woocommerce с плагином Linqpay. Макеты прикрепил. Бюджет ограничен, поэтому новичков тоже рассматриваю. Будет огромным плюсом если возьметесь сегодня и сможете показать верстку в ближайшее время. Есть перспектива на более дорогие заказы исполнителю сразу после выполнения. Ждем вас!

АНТИ-БОТ. 32+19 = ...