Добавить способы оплаты и доставки

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Здравствуйте, вы можете добавить на сайт способы оплаты? Необходимые документы предоставл

3 года назад
Dima66
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
xipsovich
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$10
20 дней
Все отлично
Не смог закончить заказ по личным причинам. Прошу прощения у заказчика