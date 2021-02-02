Opencart 3 проверка на активный язык

$7
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки1205 просмотров
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Нужно в зависимости от активного языка показывать, разный контент в карточке, категории и модулях.

точнее будут показываться разные цены

OpenCart
3 года назад
Websmelfer
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад