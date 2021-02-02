Доработка/оптимизация карточек товара

Требуется оптимизировать верстку/дизайн карточек товаров интернет магазина. Имеется ввиду, как визуальное представление информации, так и техническое (удобство просмотра на мобильных устройствах, в разных браузерах и т.п.). Возможно потребуется доработка картинок - обработка фото, перерисовка/оптимизация инфографики.

Пример страницы, которую необходимо оптимизировать

- https://intershop.ru/catalog/pressoterapiya_i_limfodrenazh/apparaty_pressoterapii/lymphanorm/lymphanorm_smart/

Речь идет только про оптимизацию содержимого карточки товара, дизайн других элементов не меняется.

Просьба указать ориентировочный бюджет, сроки (по доработке приведенной страницы), а также дать ссылку на образцы работ.