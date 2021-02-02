Доработка/оптимизация карточек товара

Всем привет. Имеется недоделанный магазин на ModX +miniShop2 (Модули [url=https://skr.sh/s6PhHf70MWo]skr.sh/s6PhHf70MWo[/url]) Имеется вся верстка натянутая на ModX, 80% функционала готово. Нужно доделать. Все что требуется я собрал в документе https://clck.ru/T6RtA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оптимизировать верстку/дизайн карточек товаров интернет магазина. Имеется ввиду, как визуальное представление информации, так и техническое (удобство просмотра на мобильных устройствах, в разных браузерах и т.п.). Возможно потребуется доработка картинок - обработка фото, перерисовка/оптимизация инфографики.
Пример страницы, которую необходимо оптимизировать
- https://intershop.ru/catalog/pressoterapiya_i_limfodrenazh/apparaty_pressoterapii/lymphanorm/lymphanorm_smart/
Речь идет только про оптимизацию содержимого карточки товара, дизайн других элементов не меняется.
Просьба указать ориентировочный бюджет, сроки (по доработке приведенной страницы), а также дать ссылку на образцы работ.
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