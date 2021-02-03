Правки на Битрикс

Есть сайт oc 3 с шаблоном lightshop https://lightshop2.899themes.ru/ . Пустой. Нужно сверстать (без заполнения) его верх как на скрине во вложении (есть PSD). Только эту часть. Адаптивность и работа всех элементов расписана. Модуль мегаменю ...