Дизайн интернет- магазина по продаже сухофркутов и орехов в Figma

Нужно скопировать сайт вместе с функционалом и натянуть на wp. Основной функционал и страницы:1. Главная, о нас, форма обратной связи;2. Страница товаров с фильтрами;3. Страница товара с описанием и формой для скачивания;4. Блог, с механизмом добавления ...