Доработать интернет-магазин на Wix

Олег, добрый день!

Начала делать интернет-магазин одежды на Wix. Можно сказать, полностью уже собрала, но есть несколько "затыков" с категориями, галереями и их отображением. Есть четкое ТЗ, что где должно быть размещено, цвета, блоки, но знаний по правильной организации структуры не хватает. Подскажите, пожалуйста, сколько стоила бы такая настройка и сроки? Спасибо!