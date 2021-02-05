Доработать интернет-магазин на Wix

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок478 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Олег, добрый день! 

Начала делать интернет-магазин одежды на Wix. Можно сказать, полностью уже собрала, но есть несколько "затыков" с категориями, галереями и их отображением. Есть четкое ТЗ, что где должно быть размещено, цвета, блоки, но знаний по правильной организации структуры не хватает.  Подскажите, пожалуйста, сколько стоила бы такая настройка и сроки? Спасибо! 

3 года назад
AuntPolly
Полина 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен программист Python+Django

    Интернет-магазин, небольшие настройки, необходимо большое количество похожих цветов товаров переправить на один основной. Описание в файле. Пожалуйста, не предлагайте сделать работу, если Вы не очень компетентны или непунктуальны, магазин работает, эксперименты не приветствуются.

    PythonDjango
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Woocommerce. Вывод дисконтной цены товара для всех посетителей.

    На сайте https://vivasam.market через плагин Membership организован вывод дисконтной цены для "участников клуба". Клиента переводят в статус участника вручную в том же плагине. После авторизации такой посетитель видит зачеркнутую полную цену и рядом дисконтную, по ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart 3 исправить недочеты в интернет-магазине

    $10

    Добрый день, требуется внести корректировки в ИМ на базе opencart 3. Подробно задачи указаны в [url=https://docs.google.com/document/d/1oVO0J-lmgI74KAVou-7psgqfxMNMT60JSywhDdNv5W0/edit?usp=sharing]ТЗ по ссылке [/url] Исполнитель: Вы хорошо знаете данную систему, делали/дорабатывали на ней проекты и можете их показать. Не пропадаете и всегда на связи, ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интернет-магазин - 1С-битрикс. По готовому дизайну

    Требуется сделать адаптивную вёрстку макетов (с файлом примечаний) и установить на 1С битрикс (лицензия своя). Функционал интернет магазина: регистрация, личный кабинет, онлайн оплата, доставка и т. п. ) В файле ссылка для скачивания дизайна + файл ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка интернет-магазина

    Здравствуйте. Нужно создать интернет-магазин, полный аналог - https://www.kolesa-darom.ru/ Скажите, сколько будет стоить такая разработка? Сколько времени потребуется? Как будет происходить выбор дизайна сайта - на основе списка готовых шаблонов с последующей доработкой, или это будет индивидуальный дизайн? Опишите ...

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на Битрикс

    $60

    Здравствуйте! Интернет-магазин для взрослых на Битриксе. Около 25 000 товаров. Лицензия закончилась. Нужны технические правки на сайте: [list=1][*]Исправить ошибки html (файл прикреплен).[*]Настроить Schema.org по страницам: главная, статья(новости), список товаров, карточка товара, контакты. В Гугле отображаются ошибки по микроразметке.[*]Сделать, чтобы со ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка opencart 3

    $50

    Есть сайт oc 3 с шаблоном lightshop https://lightshop2.899themes.ru/ . Пустой. Нужно сверстать (без заполнения) его верх как на скрине во вложении (есть PSD). Только эту часть. Адаптивность и работа всех элементов расписана. Модуль мегаменю ...

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на OpenCart

    $40

    Нужно доработать сайт на OpenCart.  ТЗ из нескольких пунктов, что-то удалить, что-то добавить по верстке, письмо переделать которое клиенту на почту приходит, особо сложного ничего нет. Более подробно с скринами отправлю кандидатам с отзывами. Студии и ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад