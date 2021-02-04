Woocommerce. Вывод дисконтной цены товара для всех посетителей.

На сайте https://vivasam.market через плагин Membership организован вывод дисконтной цены для "участников клуба". Клиента переводят в статус участника вручную в том же плагине.

После авторизации такой посетитель видит зачеркнутую полную цену и рядом дисконтную, по которой и делает следующую покупку.

Обычный посетитель видит только полную цену.

Задача - вывести дисконтную цену для всех под строчкой полной цены и на странице товара, и в перечне товаров в категории, и в рекомендованных на главной. Пример во вложенном файле.