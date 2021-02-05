Интернет-магазин одежды на Wix

Добрый день!

Есть уже на 80% собранный интернет-магазин в конструкторе Wix. Собирала сама. Есть четкое ТЗ: структура, расположение блоков, дизайн, представление, что где должно находиться и куда вести. Нужна помощь в настройке категорий товаров и их корректном отображении на сайте, консультация по дальнейшему масштабированию сайта, и, собственно, помощь в запуске сайта.

Срок - 3-4 дня.

Очень жду ваших откликов! :)