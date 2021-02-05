Интернет-магазин одежды на Wix

Интернет-магазин, небольшие настройки, необходимо большое количество похожих цветов товаров переправить на один основной. Описание в файле. Пожалуйста, не предлагайте сделать работу, если Вы не очень компетентны или непунктуальны, магазин работает, эксперименты не приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть уже на 80% собранный интернет-магазин в конструкторе Wix. Собирала сама. Есть четкое ТЗ: структура, расположение блоков, дизайн, представление, что где должно находиться и куда вести. Нужна помощь в настройке категорий товаров и их корректном отображении на сайте, консультация по дальнейшему масштабированию сайта, и, собственно, помощь в запуске сайта.
Срок - 3-4 дня.
Очень жду ваших откликов! :)
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