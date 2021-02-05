Сайт доставки еды под ключ Word press woocommerce

1. Сверстать адаптивный дизайн по макетам Figma. 2. Дополнительное пожелание заказчика заключается в то чтобы в корзине были подключен сторонний сервис дающий: 2.1 Промокодов которые могут содержать блюдо в подарок на выбор из одного или группы товаров. А так же скидку в том числе ограниченную по дате и времени. 2.2 Подарков от набранной суммы на выбор. Подробно ознакомится можно в Техническом описании и документации к API. Плагин для синхронизации товаров и отправки заказа так же предоставляется нашей стороной и не требует настройки с вашей стороны. Пишите ваши предложения по срокам и стоимость.

https://www.figma.com/file/QETVLWJ8YA2UwijFWIMrwa/trattoriauno?node-id=0%3A1