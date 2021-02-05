Сделать карточку товара на tilda

Сайт, буквально 6 страниц и блог, сейчас в процессе переноса с конструктора WIX на WP. Сейчас схема проведения сделки (коротко): ко мне обращается одна из сторон (продавец или покупатель), далее мы создаем чат в мессенджере, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать для магазина на тильде карточку товара такого вида https://coldlaundrystores.com/collections/all/products/cl-black-utility
При нажатии на товар в каталоге- должна открываться страница товара или полноэкранная popup карточка товара данного вида. Кнопки выбора размера, вместо базового выпадающего списка на тильде, выбор количества товара, кнопка для открытия размерной таблицы, раскрывающиеся блоки с подробной информацией, рекомендациями по уходу и информации о доставке. Кнопки "добавить в корзину" и "купить сейчас". Адаптация для мобильной и десктопной версии. Визуальная часть- на ваше усмотрение, приветствуется вариант из примера: миниатюры слева, основное фото по центру (для десктопа) и галерея слайдер (для мобильных), но можем рассмотреть альтернативные варианты.
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