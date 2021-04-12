Сверстать магазин на OpenCart

нужен строительный интернет магазин на 10 000 товаров связанный с сервисом origami самому писать тз лень, готов заплатить 10 тыщ человеку с опытом написания таких тз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-магазин на CMS - OpenCart. На сайте будет до 500 товаров.
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1DA6DSopbcI0XDDVzWei3yVg3_OwVoi2burr158PRl2I/edit?usp=sharing
Макет - https://www.figma.com/file/9YIU88DZQmRA4TYyntpdiT/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-holican.com.ua?node-id=0%3A1
Предлагайте ваши цены.
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