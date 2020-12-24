Рекомендую к сотрудничеству Андрея! Ответственный подход к работе. Перед началом сотрудничества провели бриф, уточнили все нюансы по макету и ТЗ. Был на связи и отвечал на все вопросы. По просьбе - работал с проектом на моем хостинге. Все доработки по ТЗ и макету выполнял без проблем. Особенно порадовала 2-х недельная гарантия на ведение проекта даже после подтверждения сделки, что очень важно для заказчика. Из недостатков: сроки были растянуты дольше, чем планировалось