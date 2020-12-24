[list=1][*]Перенести файлы сайта с тестового поддомена на основной домен[*]Перенести файлы сайта с основного домена на тестовый[/list]То есть, поменять их местами
- $22Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Поправить в шаблонах темы Wordpress вывод ALT у картинок. Сейчас альты выглядят так: Необходимо изменить код, чтобы у альтов выводился тот текст, который задан у картинки через админку. В итоге в публикациях выводится не альт, который ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо ускорить адаптивную версию сайта (Wordpress) до зеленой зоны по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Примеры страниц для ускорения: 1) https://osteopatiya.pro/services/osteopatia/ 2) https://osteopatiya.pro/services/osteopat-ginekolog/ От исполнителя жду информацию: - до каких цифр можно увеличить скорость - цена - срокиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима вёрстка интернет-магазина на OpenCart (без установки на хостинг). Ключевые моменты: - будет 4 типа страниц: базовая, категория (с картинками), категория (с фильтрацией), карточка - системы оплаты внутри сайта не нужны - готов обсуждать сокращение не важного функционала! Предлагайте ваши цены ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать интернет-магазин на CMS - OpenCart. На сайте будет до 500 товаров. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1DA6DSopbcI0XDDVzWei3yVg3_OwVoi2burr158PRl2I/edit?usp=sharing Макет - https://www.figma.com/file/9YIU88DZQmRA4TYyntpdiT/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-holican.com.ua?node-id=0%3A1 Предлагайте ваши цены.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Необходимо переверстать сайт на Wordpress, который был собран при помощи WPBakery Page Builder. Вёрстка для десктопа и адаптива по макету в Figma. 9 страниц, 3 из которых должны формироваться по шаблону, а 6 остальных будут статичными. Вёрстка 3 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад