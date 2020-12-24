sergey832

Сергей Нарватов sergey832

 
29 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$635
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Поправить вывод тега ALT (Wordpress)

    Поправить в шаблонах темы Wordpress вывод ALT у картинок. Сейчас альты выглядят так: Необходимо изменить код, чтобы у альтов выводился тот текст, который задан у картинки через админку. В итоге в публикациях выводится не альт, который ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ускорить небольшой сайт услуг на Wordpress

    Необходимо ускорить адаптивную версию сайта (Wordpress) до зеленой зоны по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Примеры страниц для ускорения: 1) https://osteopatiya.pro/services/osteopatia/ 2) https://osteopatiya.pro/services/osteopat-ginekolog/ От исполнителя жду информацию: - до каких цифр можно увеличить скорость - цена - сроки

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка интернет-магазина на OpenCart

    Необходима вёрстка интернет-магазина на OpenCart (без установки на хостинг). Ключевые моменты: - будет 4 типа страниц: базовая, категория (с картинками), категория (с фильтрацией), карточка - системы оплаты внутри сайта не нужны - готов обсуждать сокращение не важного функционала! Предлагайте ваши цены ...

    OpenCart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать магазин на OpenCart

    Необходимо создать интернет-магазин на CMS - OpenCart. На сайте будет до 500 товаров. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1DA6DSopbcI0XDDVzWei3yVg3_OwVoi2burr158PRl2I/edit?usp=sharing Макет - https://www.figma.com/file/9YIU88DZQmRA4TYyntpdiT/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-holican.com.ua?node-id=0%3A1 Предлагайте ваши цены.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переверстать сайт (Wordpress с WPBakery Page Builder)

    $100

    Необходимо переверстать сайт на Wordpress, который был собран при помощи WPBakery Page Builder. Вёрстка для десктопа и адаптива по макету в Figma. 9 страниц, 3 из которых должны формироваться по шаблону, а 6 остальных будут статичными. Вёрстка 3 ...

    WordPressСайт на WordPressFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$635
10 баллов
3 года назад
Сверстать магазин на OpenCart
Грамотный и терпеливый заказчик! Было составлено чёткое ТЗ, все доработки и правки были по делу и в рамках задачи. К сожалению, мною были затянуты сроки, заказчик к этому отнёсся с пониманием. Однозначно рекомендую данного заказчика, ставлю 10 баллов из 10.
Рекомендую к сотрудничеству Андрея! Ответственный подход к работе. Перед началом сотрудничества провели бриф, уточнили все нюансы по макету и ТЗ. Был на связи и отвечал на все вопросы. По просьбе - работал с проектом на моем хостинге. Все доработки по ТЗ и макету выполнял без проблем. Особенно порадовала 2-х недельная гарантия на ведение проекта даже после подтверждения сделки, что очень важно для заказчика. Из недостатков: сроки были растянуты дольше, чем планировалось
Ответный отзыв
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
3 года назад
Переверстать сайт (Wordpress с WPBakery Page Builder)
Сергей отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству. Задачи чёткие. Оплата моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рекомендую Михаила к сотрудничеству! Профессионально взялся за задачу, выполнил всё чётко в сроки. По окончанию работ провел в скайпе презентацию админки сайта, показал все особенности и нюансы. Даже после оплаты и выполнения работы отвечал на вопросы по сайту.
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