Коллеги приветствую. Необходимо собрать ленд на wordpress, адаптировать экраны для mobile. Вот дизайн: https://www.figma.com/file/KfzVWb5KzIO1vKQblwTnEX/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-Copy?node-id=25%3A2 Жду ваши предложения.
Поправить вывод тега ALT (Wordpress)
Поправить в шаблонах темы Wordpress вывод ALT у картинок. Сейчас альты выглядят так:
Необходимо изменить код, чтобы у альтов выводился тот текст, который задан у картинки через админку.
В итоге в публикациях выводится не альт, который задан в админке, а заголовок страницы. И получается, что в каждой записи альты одинаковые.
Реализация от предыдущего программиста на скрине.
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