Поправить вывод тега ALT (Wordpress)

Поправить в шаблонах темы Wordpress вывод ALT у картинок. Сейчас альты выглядят так:

Необходимо изменить код, чтобы у альтов выводился тот текст, который задан у картинки через админку.

В итоге в публикациях выводится не альт, который задан в админке, а заголовок страницы. И получается, что в каждой записи альты одинаковые.

Реализация от предыдущего программиста на скрине.