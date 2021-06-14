Поправить вывод тега ALT (Wordpress)

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Поправить в шаблонах темы Wordpress вывод ALT у картинок. Сейчас альты выглядят так:

Необходимо изменить код, чтобы у альтов выводился тот текст, который задан у картинки через админку.

В итоге в публикациях выводится не альт, который задан в админке, а заголовок страницы. И получается, что в каждой записи альты одинаковые.

Реализация от предыдущего программиста на скрине.

WordPress
4 года назад
sergey832
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Сергей
 
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