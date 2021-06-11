Доработка страниц в социальной сети CMS OSSN

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок1675 просмотров

На сервере VPS установлена социальная сеть CMS OSSN с открытым кодом с панелью управления ISPmanager6. Требуется доработать и оформить нашим содержанием и контентом сообщество с группами и стену с различным функционалом.

4 года назад
guest_16074320446433
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров