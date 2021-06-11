Необходимо доделать незаконченный сайт. Нам нужно: 1) Развернуть WP на тестовом сервере у нас на хостинге. (файлы сайта имеются). 2) Перенести товарный каталог с существующего сайта в WP ...
Доработка страниц в социальной сети CMS OSSN
На сервере VPS установлена социальная сеть CMS OSSN с открытым кодом с панелью управления ISPmanager6. Требуется доработать и оформить нашим содержанием и контентом сообщество с группами и стену с различным функционалом.
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