Доработка интернет-магазина на WP + WooCommerce: frontend, настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки1795 просмотров

Необходимо доделать незаконченный сайт.

Нам нужно:

1) Развернуть WP на тестовом сервере у нас на хостинге. (файлы сайта имеются).

2) Перенести товарный каталог с существующего сайта в WP с сохранением структуры категорий

3) Большая часть работ по дизайну проделана, необходимо поправить недочеты верстки и дорисовать отдельные элементы/блоки.

4)  Произвести донастройку функционала ИМ (плагины + интеграции)

ТЗ подробней:

https://docs.google.com/document/d/1P5cY1Eo6BjpkLhTFjO4Ui3bqG7kHz_mg4BwlbICkGEM/edit#heading=h.b3qk69ily019

Что ждем от исполнителя:

Быть на связи в рабочее время.

Не срывать оговоренные сроки исполнения, либо предупреждать заранее в случае задержек.

От нас:

Быстрая обратная связь.

Оплата без задержек.

WooCommerceWordPress
4 года назад
EncodedDog
Алексей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
$370
58 дней
Escrow
Закрыли с разработчиком непростой проект. Рекомендую к работе.
Все отлично, пришлось попотеть но задача была выполнена) Заказчик всегда на связи, приятно в общении, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 года назад
ТОП-5
Системы управления (CMS)
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад