Доработать сайт на wordpress woocommerce

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Привет!

Есть готовый магазин на WP с woocommerce.

Нужен профи, чтобы помочь доработать некоторые "хотелки" по мелочи + посоветовать и настроить плагин для интеграции с другими магазинами.

В перспективе нужно будет сделать второй магазин, но это будет совсем другая история :)

WooCommerceWordPress
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misterby
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