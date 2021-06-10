Доработать сайт на wordpress woocommerce

Привет!

Есть готовый магазин на WP с woocommerce.

Нужен профи, чтобы помочь доработать некоторые "хотелки" по мелочи + посоветовать и настроить плагин для интеграции с другими магазинами.

В перспективе нужно будет сделать второй магазин, но это будет совсем другая история :)