После завершения заказа покупателю приходит письмо на почту с информацией по его заказу. В этом письме надо выводить время посадки на экскурсию. Время разное для каждой экскурсии. Есть два варианта решения этой задачи. Если ...
Добработки по сайту (ContactForm7)
Необходимо настроить отправку данных через ContactForm7 на почту gmail.
Сайт на Wordpress
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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