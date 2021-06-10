Добработки по сайту (ContactForm7)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок733 просмотра

Необходимо настроить отправку данных через ContactForm7 на почту gmail.

Сайт на Wordpress

WordPress
4 года назад
kalion
44 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
1 день
Задача выполнена в сроки! Рекомендую исполнителя!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Илья
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
49 отзывов
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад