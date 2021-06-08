Разработать сайт будущего бренд-медиа на платформе WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1634 просмотра

Требования:

обязательно:

  • продвинутый уровень знания WordPress, опыт разработки плагинов
  • понимание основ SEO
  • Опыт в разработке плагинов и темы под WordPress
  • Опыт реализации проектов на Wordpress с четким пониманием схемы работы этого фреймворка/CSS с точки зрения разработки и интеграции кастомного функционала, доработок темы и шаблонов, реализации плагинов/виджетов
желательно:

  • Умение адекватно оценивать трудоемкость и срок реализации задачи с учетом очевидных рисков и придерживаться собственной оценки в реализации
Ключевые цели: Готовый сайт через оговоренный заранее срок выполнения работы
CSSWordPress
4 года назад
evaanastasiou
Ксения 
35 лет
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Была
4 года назад

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