Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки3190 просмотров

Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора

Список задач во вложении

Joomla
4 года назад
petek568
Алексей 
27 лет
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5 месяцев назад

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