Заверстать шаблон для WP

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок2135 просмотров

Есть сайт с уже написанным шаблоном

_otminidomini.ru 

Нужно добавить новую страницу в той же концепции, но немного другую. Макет во вложении.

WordPress
4 года назад
Aprelovsky
Сергей 
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