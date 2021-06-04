Не работает корзина на опенкарт 3, выбивает ошибки

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Закрыт2 заявки1232 просмотра

Сначала просто заказ не приходил на почту, но потом удалили часть областей/регионов и стран, потом восстановили из бекапа как было, но что то уже не как было стало и выпадающее меню с областями/регионами не выпадает уже. В общем, нужно сделать чтоб приходили заказы на почту , без ошибок.

Также, нужно перевести в оформлении заказа страну Ukraine и ее области/регионы на русский язык.

Поле "Адрес" заменить на фразу "Новая почта №"

Удалить поле "Адрес 2", сделать эмейл необязательным полем, удалить индекс

Opencart
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guest_15109925338403
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