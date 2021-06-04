Интеграция сайта vfps.ru на 1С-Битрикс с платежной системой fondy.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1606 просмотров

Нужно сделать интеграцию сайта vfps.ru на 1С-Битрикс с платежной системой fondy.ru и натянуть верстку на Битрикс (5 страниц). Подробности при отклике.

4 года назад
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Николай 
48 лет
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3 года назад

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Евгений
 
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Кирилл
 
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