Доработать сайт на битрикс: добавить чат на сайт, форму обратной связи, поменять телефоны
Интеграция сайта vfps.ru на 1С-Битрикс с платежной системой fondy.ru
Нужно сделать интеграцию сайта vfps.ru на 1С-Битрикс с платежной системой fondy.ru и натянуть верстку на Битрикс (5 страниц). Подробности при отклике.
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