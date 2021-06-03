Платежные системы для EGP V3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте. Необходимо подключить возможность пополнения баланса через QIWI,ЮMoney на движке EGP V3. Настройки вывести в админ панель.

P.S Работа только через гаранта

4 года назад
guest_16227239778345
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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