Установить на WP плагин для Яндекс маркета Market Exporter . Cформировать файл для подключения к яндекс маркету.
Платежные системы для EGP V3
Здравствуйте. Необходимо подключить возможность пополнения баланса через QIWI,ЮMoney на движке EGP V3. Настройки вывести в админ панель.
P.S Работа только через гаранта
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