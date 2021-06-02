Пытаюсь установить wordpress сайт VPS хостинге. В cpanel есть стандартное меню установки сайта.Через него устанавливаю вордпресс. Клиентская часть устанавливается нормально а админка грузится без стилей и скриптов. В админке первая ошибка:"Resource interpreted as Stylesheet but transferred ...
Написать ТЗ по верстке сайта
Здравствуйте.
есть общее представление что и как хотим:
нужна помощь в написании лаконичного тз верстки сайта и натяжки на cms
пример тз будем писать с сайта
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