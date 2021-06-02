Написать ТЗ по верстке сайта

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Закрыт4 заявки1316 просмотров

Здравствуйте.

есть общее представление что и как хотим:

нужна помощь в написании лаконичного тз верстки сайта и натяжки на cms

пример тз будем писать с сайта

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
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