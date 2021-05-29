Компонент "подарки" в Битриксе.

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Здравствуйте. 

В корзине пропал стандартный функционал подарков. Не выводится в шаблоне список подарков.

Это стандартный компонент битрикса, он должен показываться в шаблоне, но почему-то нет его. 

Надо понять причину и исправить. 

4 года назад
WMDrakon
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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