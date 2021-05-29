Сверстать и натянуть новый дизайн на сайт Joomla

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У нас есть сайт-интернет магазин на Joomla/Joomshopping.

Готов новый дизайн в figma.

Задача: сверстать и натянуть этот новый дизайн на сайт, доработав функционал сайта, потому что многие элементы из этого дизайна в текущей старой версии сайта просто отсутствуют (слайдер на главной странице, модуль Похожие товары и т.д.)

Описание + дизайн пришлю на оценку.

В первую очередь хотел бы отклика специалистов, которые сейчас относительно свободны и могли бы реализовать эту работу в оперативные сроки.

FigmaJoomla
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ilshat1986
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