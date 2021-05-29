Здравствуйте! В рамках данного доменного имени (https://www.nikstones.com.ua/) сделать копию уже существующей подсочной страницы и внести правки, указанные в документе (https://docs.google.com/document/d/1gx6MCQDA8E_uxkNmV4bg1Wk4V_bMUVQCFEHzIcTk9GA/edit) Указывайте стоимость работ и сроки. Спасибо!
Сверстать и натянуть новый дизайн на сайт Joomla
У нас есть сайт-интернет магазин на Joomla/Joomshopping.
Готов новый дизайн в figma.
Задача: сверстать и натянуть этот новый дизайн на сайт, доработав функционал сайта, потому что многие элементы из этого дизайна в текущей старой версии сайта просто отсутствуют (слайдер на главной странице, модуль Похожие товары и т.д.)
Описание + дизайн пришлю на оценку.
В первую очередь хотел бы отклика специалистов, которые сейчас относительно свободны и могли бы реализовать эту работу в оперативные сроки.
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