Нужен приличного вида квиз для сайта на вордпресс с защитой то спама, от роботов, пошаговый попап из 5 вопросов с выбором одного ответа из нескольких. Без фото. Ответы на электронку, собираем телефон, эл почту и ...
Настроить WPML c возможностью редактировать меню, контент
4 языка, вордпресс. Проблема в том, что переключает языки но не сохраняет контент на странице + переключение меню по нужному языку.
Быстро. Сегодня.
Заявки фрилансеров
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