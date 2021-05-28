Настроить WPML c возможностью редактировать меню, контент

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Закрыт1 заявка1810 просмотров

4 языка, вордпресс. Проблема в том, что переключает языки но не сохраняет контент на странице + переключение меню по нужному языку.

Быстро. Сегодня.

WordPress
4 года назад
Fuzler
Сергей 
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14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад