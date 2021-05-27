Внести доработки на сайте на Joomla

Есть сайт на Joomla на joomshopping, который требует ряд важных и приоритетных по срокам доработок.

1. Нужно переделать вид url-ов, сократив их и убрав оттуда некоторые составляющие.

2. Нужно чтобы товар имел один уникальный url. Сейчас в зависимости от того откуда зайти в него (раздел, подраздел каталога), получается что он имеет как минимум три разных урла.

3. Метатеги. Нужно сформировать новую систему метатегов для товаров, категорий и прочих страниц сайта.

4. Мелкая правка в меню.

Детали все скину на оценку.