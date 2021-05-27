Здравствуйте, есть wordpress шаблон сайта с готовым функционалом. Вот ссылка: clinic2.server-profi.ru На этот шаблон нужно натянуть дизайн с figma (см. прилагаемый файл). Желаемый срок выполнения: 10-14 дней. Подробное ...
Внести доработки на сайте на Joomla
Есть сайт на Joomla на joomshopping, который требует ряд важных и приоритетных по срокам доработок.
1. Нужно переделать вид url-ов, сократив их и убрав оттуда некоторые составляющие.
2. Нужно чтобы товар имел один уникальный url. Сейчас в зависимости от того откуда зайти в него (раздел, подраздел каталога), получается что он имеет как минимум три разных урла.
3. Метатеги. Нужно сформировать новую систему метатегов для товаров, категорий и прочих страниц сайта.
4. Мелкая правка в меню.
Детали все скину на оценку.
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