Внести доработки на сайте на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2857 просмотров

Есть сайт на Joomla на joomshopping, который требует ряд важных и приоритетных по срокам доработок.

1. Нужно переделать вид url-ов, сократив их и убрав оттуда некоторые составляющие.

2. Нужно чтобы товар имел один уникальный url. Сейчас в зависимости от того откуда зайти в него (раздел, подраздел каталога), получается что он имеет как минимум три разных урла.

3. Метатеги. Нужно сформировать новую систему метатегов для товаров, категорий и прочих страниц сайта.

4. Мелкая правка в меню.

Детали все скину на оценку.

Joomla
4 года назад
ilshat1986
Ильшат 
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Николай
 
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