Вставить русский и английский флажки на сайте битрикса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки959 просмотров

Подобрать флажки языков и вставить их на сайт битрикса в правом верхнем углу. Пример - сайт https://www.copart.comГлавное чтобы они подходили под дизайн сайта. Это все что требуется.

4 года назад
AntonChaplygin
Антон 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Замечательный исполнитель! Все в срок и по делу. Рекомендую
Все отлично, приятное сотрудничество, быстрая оплата. Обращайся еще.

Заявки фрилансеров

Оксана
 
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4 года в сервисе
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2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Александр
 
38 лет
8 лет в сервисе
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7 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад