Написать плагин для WP

Cделать для WORDPRESS плагин рейтинга для оценки статей, обменов и прочего материала на нашем сайте в виде звезд с микроразметкой для поисковиков. С его помощью чтобы можно было проголосовать и узнать среднюю оценку пользователей.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1baHDpYq1JVrjDFW7S_W0Xk4Rgakk5JfYVSQXXrwuf4w/edit?usp=drivesdk

Указывайте, пожалуйста, срок и цену по заданию.