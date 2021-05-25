Bitrix верстка 3 страниц+программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок2054 просмотра

Нужно заверстать 3 страницы и внести правки в шаблон чтобы свойства выводились более удобно.

4 года назад
guest_15720229361399
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Заявки фрилансеров

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