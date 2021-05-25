Выполнить доработки по сайту интеч

День добрый!

Нужен опытный исполнитель, хорошо знакомый с версткой (у сайта она достаточно сложная) и способный выполнить доработки описанные ниже, внедрив в шаблоны сайта (CMS MODX)

От вас - примерная оценка по времени и стоимости. И примеры сайтов с которыми работали для понимания вашего опыта.

Сайт: intech-build.ru

Задача по ссылке (макеты для внесения изменений)

https://drive.google.com/file/d/1PSH-4XgNghFMuvqFPKH4j0NUX41KoSsE/view?usp=sharing

От исполнителя требуется изменения в верстку и внедрение в шаблоны в CMS, наполнение контентом самостоятельно сделаем.