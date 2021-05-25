Довести до ума сайт на Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка384 просмотра

Нужно убрать лишне, не нужные плагины на сайте которые не используются 

добавить иконку сравнения в главное меню 

Настроить функционал покупки 

сделать полноценный футер 

Залить товар на сайт 

Настроить верхний банер картинок по ТЗ

WordPress
4 года назад
Kusko1302
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$15
3 дня
Escrow
Все хорошо, работа сделана !
Четкое ТЗ. Быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад