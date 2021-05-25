Довести до ума сайт на Wordpress

Есть сайт на Битрикс24 https://xn--r1ab7a.xn--90ais/. Нужно подготовить его для продвижения,поэтому нужны некоторые доработки. В файле примерный характер работ. Мне нужно стоимость по пунктам и затраченное время. Возможно, от каких-то пунктов будем отказываться, поэтому ...