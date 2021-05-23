Добрый день! У нас уже есть сайт но нам необходимы доработки: 1) Добавить дополнительную вкладку на сайте -"Новости". Чтобы мы могли еженедельно опубликовывать статьи. 2) Добавить ярлык-ссылку на инстаграм и почту на главную ...
Переезд сайта
перенести сайт, категории, позиции, свойства, покупателей на новый сайт
с cms moguta на insales
Заявки фрилансеров
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