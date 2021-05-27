Натянуть дизайн из Фигмы на wordpress (частично), и исправить некоторые косяки в каталоге с товарами.
Нужен специалист по Drupal 7
Нужно разобраться со скриптами на сайте на Drupal 7 и найти вредоносный код, обычными средствами найти не получается
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $12
На сайте нужно добавить кнопки смены слайдов. Сейчас стоит автопрокрутка.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно установить модх, настроить его и создать страницы по такой же структуре как у конкурента. Примерно 450 страниц.Завершен4 года назад
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BS2isjYDcW3_2Fe5IahvgzF-RE8/edit?usp=sharing Стоимость и сроки указывайте в откликах.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $300
На сайте существует форма подачи заявки, подразумевающая оплату за обработку этой формы. Интегрирован PayPal на который происходит редирект после заполнения всех обязательных полей формы на сайте и нажатия кнопки Submit. Проблема в том, что заявка ...Завершен3 года назад
Требуется выполнить правки на сайте: https://truba24.ru/ При размещении объявлений - указывает не корректную дату 30 ноября, -1 Сделать работающую сортировку объявлений Сайт написан на фреймворке KohanaЗакрыт4 года назад
Добрый день, Есть сайт на Joomla 3.9. Надо выполнить несколько доработок, детальнее описал в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/1QIL5oc4Lw0f669jTvvV5SJ4WLEvSjUtxD0qAlneFzzc/editЗавершен4 года назад
На сайта на движке опенкарт создается заказ. Ранее приходили на почту уведомления, потом перестали. Надо разобраться.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на modx Ипользуется шопкипер 3 Укого есть опыт оставьте заявкуЗакрыт4 года назад
Подключение, консультация, интеграция с срм битрикс24 сервиса moysklad строительной компании.Закрыт4 года назад