Нужен специалист по Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки1348 просмотров

Нужно разобраться со скриптами на сайте на Drupal 7 и найти вредоносный код, обычными средствами найти не получается

Drupal
4 года назад
Nickaa
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Хороший профессионал.
Все ок. Был рад сотрудничеству.

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