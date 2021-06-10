Установить и настроить modx

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки1681 просмотр

Нужно установить модх, настроить его и создать страницы по такой же структуре как у конкурента. Примерно 450 страниц.

MODX
4 года назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

reloadyourmind
26 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 года назад
$130
17 дней
Настройка большого строительного сайта на модх — работа выполнена, спасибо!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Денис
 
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4 года назад
reloadyourmind
26 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 года назад