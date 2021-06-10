Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1BS2isjYDcW3_2Fe5IahvgzF-RE8/edit?usp=sharing Стоимость и сроки указывайте в откликах.
Установить и настроить modx
Нужно установить модх, настроить его и создать страницы по такой же структуре как у конкурента. Примерно 450 страниц.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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