Доработка сайта WP

Есть список url в виде таблицы csv которые должны быть на сайте.

Таких url около 100. Нужно пакетно импортировать их в Wordpress с сохранением точного написания, соответственно каждый url - страница где в дальнейшем будет контент.

Примеры URL

http://site.ru/news/index.php?n=3

http://site.ru/news/index.php?n=4

http://site.ru/news/index.php?n=5