Доработка сайта WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Есть список url в виде таблицы csv которые должны быть на сайте.

Таких url около 100. Нужно пакетно импортировать их в Wordpress с сохранением точного написания, соответственно каждый url - страница где в дальнейшем будет контент.

Примеры URL

http://site.ru/news/index.php?n=3

http://site.ru/news/index.php?n=4

http://site.ru/news/index.php?n=5

WordPress
4 года назад
guest_15191532862017
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Оксана
 
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