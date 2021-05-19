Установить модуль AMP на сайта drupal

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Добрый день.

Нужно установить модуль Accelerated Mobile Pages (AMP) /https://www.drupal.org/project/amp / на CMS drupal и настроить создание AMP версий страниц сайта inkorr.com

Drupal
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kurantosha1
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