Обновление темы дизайна на Webasyst

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Тема - MegaShop 2.0, нужно обязательно забекапить и сделать обновление на клоне темы дизайна (как написано в инструкции). Обязателен опыт работы с Webasyst!

Webasyst
4 года назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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