Верстка на Shopify

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка1289 просмотров

Всем привет!

Ищем на проект опытного front-end разработчика на Shopify.

Проект: перенести дизайн с макета на тему, pixel perfect

Shopify
4 года назад
EasyWebstudio
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад