На сайте есть сбой после вируса. Вирус вычистили, но пропала возможность входа в админку. После отката сайта, ситуация восстанавливается, но через какое то время снова в админку не зайти. Подробности перешлю на ...
Перенести сайт с tilda.ws на аналогичный конструктор
Перенести сайт с tilda.ws на аналогичный конструктор.
В приоритете wordpress,рассмотрю ваши варианты, важно , чтоб домены можно было копировать как на Tildа
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
На сайте отеля на Wordpress Woocommerce нужно реализовать скидки (страница бронирования номера: http://cw44922-wordpress.tw1.ru/room/studio-suite/): 1. Забронируйте размещение на 3 ночи с заездом в понедельник или вторник и получите скидку 50% на третью ночь ...Закрыт4 года назад
Привет! Есть вёрстка главной (во вложении). Страницы каталога сейчас верстают (2 дня) Нужна интеграция вёрстки на ВП+вукоммерс (адаптив). Каталог будет таким примерно https://i.ibb.co/cwV0Q3s/cart2.png ...Закрытнет даты
На сайте Wordpress Woocommerce нужно исправить ошибку. В английской версии сайта в корзине не работает выбор "города доставки". В русской версии сайта все работает. Сайт - p o k r a s . s ...Закрыт4 года назад
Необходимо доработать функционал сайта bricscad-ukraine.com.ua, добавив мультиязычность (MODX).Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на DLE. В гугл вебмастере отображаются проблемы CLS LCP (на скриншоте). Это связано с размещением рекламных блоков. Можете ли Вы ГРАМОТНО помочь устранить эту проблему. Читал на англоязычных ресурсах, что ...Закрыт4 года назад
Требуется опытный верстальщик/программист для внесения правок по шаблону на Битрикс. От вас стоимость и сроки. Рассматриваем и дальнейшее сотрудничество. Правки: 1. На странице http://test.vashpatent.ru/ необходимо убрать пробел в слайдере https://prnt.sc/1312w89 2. ...Завершен4 года назад
Сайт на WP похоже был заражен вирусом-вымогателем. БД цела, контент цел. Необходимо "вылечить" сайт или найти и удалить вредоносный скрипт, или полной переустановкой WP. Сайт: http://mamatsiluvala.com.ua/Завершен4 года назад
- $10
Есть сайт, сделанный на Wordpress с применением плагина Element. Сейчас скорость загрузки главной страницы сайта на мобильных устройствах очень маленькая (около 10% по Google PageSpeed). Проверка на gtmetrix тоже не очень радостная Нужно ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать процесс покупки таким образом Человек делает заказа, оформляет его, но не оплачивается, заказ переходит в статус ожидание оплаты, после менеджер его редактирует, далее он отправляет клиенту на почту письмо со ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад