Из HTML - тему Wordpress (интеграция вёрстки на Вордпресс)

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Закрыт2 заявки1578 просмотров

Привет!

Есть вёрстка главной (во вложении).

Страницы каталога сейчас верстают (2 дня)

Нужна интеграция вёрстки на ВП+вукоммерс (адаптив).

Каталог будет таким примерно

https://i.ibb.co/cwV0Q3s/cart2.png

https://i.ibb.co/WDbSbWB/category.png

Нельзя использовать варезные плагины. Нельзя использовать конструкторы. Нельзя использовать кастом филдс плагин.

После интеграции дизайна на ВП на него должны корректно ставиться новые плагины (типовые из репозитория), корректно работать вукоммерсовские штуки типа шорткодов товаров, категорий итд.

Меню = меню верхнее, нижнее и какие там ещё потребуются.

Готова ответить на вопросы.

От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.

HTMLWordPress
4 года назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
$200
16 дней
22 дня назад начали работать. Общий результат - ужасно всё. Минус 100 баксов, 22 дня и куча споров. Имя в сервисе ненастоящее, локация - тоже была Россия 10 минут назад. Человек неграмотный, но считает себя специалистом. Спорит. ТЗ не читает. Пытается протолкнуть заказчику то что вышло. Бегите! 1) все сроки сорваны 2) ВСЁ, что перечислено в ТЗ как "нельзя использовать" было использовано. Человек или не читал ТЗ или решил что я не замечу и так сойдёт. 3) когда ему указывают на ошибки начинает спорить "а почему так нельзя". 4) масса мелких ошибок. Ловить "блох" мне пришлось вместо обычных 1-2 раза - раз 5 и подолгу. Начиная от кроссбраузерности при том, что дана была хорошая HTML-ка, заканчивая реализацией при том, что было ТЗ. 5) когда 2 раза правили грубые ошибки по фронту я попросила админку. Дал, но редактора. Это после того, как 100 баксов уже получил. 6) когда объяснила, что мне нужно видеть и как свёрстан шаблон и какие модули стоят - дал админа, но поставил следилку. 7) хрен бы с ним, вуаеризм за взрослой тётей в коде ненаказуем, но когда пошла проверять и увидела, что половина правок так и не внесена снова написала список. Баннеры поставил картинками в виджеты. Ладно. Просто код с хтмл скопировал. Но, блин, ссылки-то можно было в этом случае прописать относительные? Итог: не зная что посыплется предлагаю забрать сайт и если он будет в хотя бы приемлемом состоянии - завтра оплачу вторую часть (ещё 100 баксов). Нет, говорит. А я знаю модули с привязкой к домену, знаю, что картинки, прописанные абсолютными ссылками "побьются" после переноса. Да кто его знает что там ещё не так. Это после того, как половину денег получил и я вместо 5-7 дней угробила на него 3 недели. Ну нет так нет. Вместо 200 баксов получил 100 и этот отзыв. Этот отзыв обошелся ему в 100 баксов, мне в 100 баксов и 22 дня времени. Давно так дорого не графоманила.

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Lookz1
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
Роман
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
4 года назад