Из HTML - тему Wordpress (интеграция вёрстки на Вордпресс)

22 дня назад начали работать. Общий результат - ужасно всё. Минус 100 баксов, 22 дня и куча споров. Имя в сервисе ненастоящее, локация - тоже была Россия 10 минут назад. Человек неграмотный, но считает себя специалистом. Спорит. ТЗ не читает. Пытается протолкнуть заказчику то что вышло. Бегите! 1) все сроки сорваны 2) ВСЁ, что перечислено в ТЗ как "нельзя использовать" было использовано. Человек или не читал ТЗ или решил что я не замечу и так сойдёт. 3) когда ему указывают на ошибки начинает спорить "а почему так нельзя". 4) масса мелких ошибок. Ловить "блох" мне пришлось вместо обычных 1-2 раза - раз 5 и подолгу. Начиная от кроссбраузерности при том, что дана была хорошая HTML-ка, заканчивая реализацией при том, что было ТЗ. 5) когда 2 раза правили грубые ошибки по фронту я попросила админку. Дал, но редактора. Это после того, как 100 баксов уже получил. 6) когда объяснила, что мне нужно видеть и как свёрстан шаблон и какие модули стоят - дал админа, но поставил следилку. 7) хрен бы с ним, вуаеризм за взрослой тётей в коде ненаказуем, но когда пошла проверять и увидела, что половина правок так и не внесена снова написала список. Баннеры поставил картинками в виджеты. Ладно. Просто код с хтмл скопировал. Но, блин, ссылки-то можно было в этом случае прописать относительные? Итог: не зная что посыплется предлагаю забрать сайт и если он будет в хотя бы приемлемом состоянии - завтра оплачу вторую часть (ещё 100 баксов). Нет, говорит. А я знаю модули с привязкой к домену, знаю, что картинки, прописанные абсолютными ссылками "побьются" после переноса. Да кто его знает что там ещё не так. Это после того, как половину денег получил и я вместо 5-7 дней угробила на него 3 недели. Ну нет так нет. Вместо 200 баксов получил 100 и этот отзыв. Этот отзыв обошелся ему в 100 баксов, мне в 100 баксов и 22 дня времени. Давно так дорого не графоманила.