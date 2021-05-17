На сайте есть сбой после вируса. Вирус вычистили, но пропала возможность входа в админку. После отката сайта, ситуация восстанавливается, но через какое то время снова в админку не зайти. Подробности перешлю на ...
Из HTML - тему Wordpress (интеграция вёрстки на Вордпресс)
Привет!
Есть вёрстка главной (во вложении).
Страницы каталога сейчас верстают (2 дня)
Нужна интеграция вёрстки на ВП+вукоммерс (адаптив).
Каталог будет таким примерно
https://i.ibb.co/cwV0Q3s/cart2.png
https://i.ibb.co/WDbSbWB/category.png
Нельзя использовать варезные плагины. Нельзя использовать конструкторы. Нельзя использовать кастом филдс плагин.
После интеграции дизайна на ВП на него должны корректно ставиться новые плагины (типовые из репозитория), корректно работать вукоммерсовские штуки типа шорткодов товаров, категорий итд.
Меню = меню верхнее, нижнее и какие там ещё потребуются.
Готова ответить на вопросы.
От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.
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