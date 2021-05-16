Создание проекта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1354 просмотра

Предлагайте пути решения.

А так же , за сколько реализуете проект.

4 года назад
vladislav02
Владислав 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
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Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Юра
 
52 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад