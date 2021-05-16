Есть второстепенный сайт, на нём загружена база товаров (~ 200-300 шт. взяты с основного сайта компании). В некоторых товарах есть базы с колеровками красок, цены на каждую фасовку, фото, характеристики и различные текстовые данные. Раньше ...
Создание проекта на битрикс
Предлагайте пути решения.
А так же , за сколько реализуете проект.
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