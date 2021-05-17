Уменьшить скорость загрузки сайта на Wordpress

Есть сайт, сделанный на Wordpress с применением плагина Element. Сейчас скорость загрузки главной страницы сайта на мобильных устройствах очень маленькая (около 10% по Google PageSpeed). Проверка на gtmetrix тоже не очень радостная

Нужно сделать хотя бы от 60% для мобильных систем для главной и внутренних страниц.

Ссылка на PageTest https://goo-gl.ru/xxnmo

Бюджет: до 10$, предпочтение будет отдано минимальному бюджету.

Сроки: 1-2 дня.

Также есть еще один сайт с такими же проблемами, его также нужно будет "ускорить".