Уменьшить скорость загрузки сайта

Есть сайт, сделанный на Wordpress с применением плагина Elementor. Сейчас скорость загрузки главной страницы сайта на мобильных устройствах очень маленькая (около 10% по Google PageSpeed). Проверка на gtmetrix тоже не очень радостная

Нужно максимально увеличить скорость загрузки сайта.

Ссылка на PageTest https://goo-gl.ru/xxnmo

gtmetrix: https://goo-gl.ru/sRn6o

Пишите, за сколько сделаете по деньгам и по времени