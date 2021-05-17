Уменьшить скорость загрузки сайта

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Закрыт6 заявок1348 просмотров

Есть сайт, сделанный на Wordpress с применением плагина Elementor. Сейчас скорость загрузки главной страницы сайта на мобильных устройствах очень маленькая (около 10% по Google PageSpeed). Проверка на gtmetrix тоже не очень радостная

Нужно максимально увеличить скорость загрузки сайта. 

Ссылка на PageTest https://goo-gl.ru/xxnmo

gtmetrix: https://goo-gl.ru/sRn6o

Пишите, за сколько сделаете по деньгам и по времени

ElementorWordPress
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