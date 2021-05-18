Тема - MegaShop 2.0, нужно обязательно забекапить и сделать обновление на клоне темы дизайна (как написано в инструкции). Обязателен опыт работы с Webasyst!
Вёрстка сайта из Figma + доработка функционала.
Необходимо сверстать сайт по макету из Figma (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете.
Есть текущий сайт, делается его редизайн.
По доработкам:
- Сменить систему онлайн-оплаты с kassa24 на cloudpayments
- Решить вопрос с загрузкой объёмных файлов до 500 мб или более (видеоролики, будут загружаться на хостинг)
- Подача заявок реализована через WooCommerce - сделать возможным при смене статуса заявки (оплачено, на рассмотрении, принято и тд.) - автоматическую отправку писем как и администратору сайта, так и заявителю
- Реализовать возсожность получения скидки в итоговом счете с использованием промокода
- Сайт на данный момент реализован через WordPress Multisite - необходимо реализовать возможность делать копии сайта с использованием этого же плагина + сделать возможность менять цвет темы (все цвета на сайте) - color picker
- На данный момент на сайте все реализовано дополнительными полями - на новом сделать так же.
Заявки фрилансеров
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