Необходимы работы по доработке сайта на Bitrix с модулем АСПРО. Задачи включают верстку, фронтенд и добавление новой языковой версии. Техническое задание предоставлено, но макетов нет. Сроки выполнения сжаты, оплата возможна на карту или через Золотую Корону.