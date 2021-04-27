parnut

Павел parnut

 
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Veber_Polina
Полина 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
$25
10 баллов
2 года назад
Наполнение сайта на Wordpress
Наполнение сайтов
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда был на связи. Оплата без задержек
Все сделано отлично и четко по ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа.
Интересный проект о парашютном спорте, был приятно работать с Павлом. Желаю успехов проекту, уверен - это только начало долгосрочного сотрудничества
Было предоставлено огромное количество вариантов, коммуникация отличная, все правки были сделаны без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
vreutsky
Виталий 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Вёрстка сайта из Figma макета.
FigmaHTML
Приятно было поработать с Павлом. Не получилось у меня немного сдать работу в сроки, но Павел отнесся к этому с пониманием. Спасибо. Рекомендую
Всегда на связи, если есть какие то моменты - всегда предупреждает заранее. Работу выполнил хорошо.
Ответный отзыв