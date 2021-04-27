Необходимы работы по доработке сайта на Bitrix с модулем АСПРО. Задачи включают верстку, фронтенд и добавление новой языковой версии. Техническое задание предоставлено, но макетов нет. Сроки выполнения сжаты, оплата возможна на карту или через Золотую Корону.
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется внести изменения на сайт, разработанный на 1С-Битрикс. Основные задачи включают правки в визуальной части, корректировку макета и верстки, а также доработку вывода информации. Дополнительные детали будут предоставлены в ТЗ.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрытгод назад
Требуется оптимизация текущих кампаний в Google Adwords с фокусом на правильной настройке, уменьшении стоимости клика и работе с объявлениями и ключевыми словами. Возможно, также потребуется настройка Google Analytics для более эффективного анализа результатов.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется наполнить сайт на Wordpress, добавляя записи в рубрики по шаблону. Информация для каждой записи должна собираться с 2-3 сайтов, включая текст, фото и видео. Примерное количество записей - 100. Знание Wordpress обязательно.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется редизайн старого логотипа с акцентом на современность и инновации, сохраняя ключевые элементы оригинала. Также необходимо разработать фирменный бланк в формате .docx для использования в компании, которая занимается методологией управления проектами и IT консалтингом.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать уникальный логотип для Федерации Парашютного Спорта. Также возможен дизайн мерча, включая футболку и бейсболку. Ожидается креативный подход и соответствие тематике парашютного спорта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать сайт по макету из Figma в HTML (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете. Есть текущий сайт, делается его редизайн. Сроки очень сжатые (если ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать сайт по макету из Figma (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете. Есть текущий сайт, делается его редизайн. По доработкам: ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Доработки по сайту https://korset.kz/ - Уйти с Kassa24 как вариант к CloudPayments. У последнего есть виджет для встраивания на сайт, оплата Apple Pay & Google Pay - Решить вопрос ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать сайт по макетам из Figma - по возможности сразу на Wordpress. 15 страниц, кроме главной и пару других страниц - все однотипные, меняется только контентная часть. Пример главной страницы прикреплен. ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт4 года назад