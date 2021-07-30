Требуется разработать логотип для магазина мяса, рыбы и полуфабрикатов с названием 'ЖАДИНА ГОВЯДИНА'. Логотип будет использоваться для вывески, наклеек на продукцию и визиток. Возможны альтернативные названия. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн.
Разработка логотипа.
Приветствую
Необходимо разработать логотип для Федерации Парашютного Спорта.
Так же, возможно, необходимо будет сделать дизайн мерча - футболка и бейсболка.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимый креативный дизайнер для разработки уникального логотипа. Ищутся профессионалы с впечатляющим портфолио. Покажите лучшие работы для начала сотрудничества.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать логотип для магазина одежды. Необходимо создать уникальный и привлекательный дизайн, который отразит концепцию магазина и привлечет клиентов. Ожидается оригинальность и креативность в подходе к созданию логотипа.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Разработать логотип для проекта 'Царство Божье', который отразит суть духовно-нравственного объединения. Логотип должен символизировать идею безвозмездного естественного существования и способствовать общественным перестройкам. Ожидается, что дизайн будет включать элементы, подчеркивающие идеалы проекта и его целевую аудиторию.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется создать логотип для магазина продуктов под названием ЖАДИНА ГОВЯДИНА. Логотип должен отражать специфику магазина, включая мясо, рыбу и полуфабрикаты собственного производства. Уникальный и запоминающийся дизайн — ключевое требование.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Срочный заказ на создание логотипа для Beratungsagentur für Tierärztinnen. Логотип должен быть черно-белым и включать текст, а также изображение двух женщин, смотрящих друг на друга: одна с кудрями и в очках, другая с хвостиком. Крайний срок выполнения – 23:30 04.07.2021.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Разработайте логотип для компании, занимающейся предметной фотосъемкой для интернет-магазинов и маркетплейсов. Логотип должен отражать суть услуг и быть запоминающимся, соответствующим названию сайта tag-photo.Логотипы и Знаки60 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка логотипа для Глобального Религиозного Пространства, символизирующего объединение народа в общественное движение GСD. Задача включает создание визуального образа, который будет использоваться в коммерческой и некоммерческой рекламе, а также в проектах поддержки малоимущих. Инструкции будут предоставлены при необходимости.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт4 года назад
Потрібен логотип для нової компанії ТОВ Техноспейсінжинірінг, яка спеціалізується на встановленні та сервісі обладнання для ферм великої рогатої худоби. Очікується креативний підхід та відповідність тематиці.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать горизонтальный логотип для сайта объявлений DUBLITO.COM, специализирующегося на рынке ОАЭ. Логотип должен быть современным и запоминающимся, отражая суть платформы. Ожидается креативный подход к дизайну и использование соответствующих цветовых решений.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад