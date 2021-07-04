Царство Божье (остров)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки777 просмотров

Концепция проекта основана на безвозмездном, духовном естестве, которое не против никакому человеку. Это главное. Жить в естестве - главный принцип, по которому проект напоминает храм или церковь. Действительно, жизнь на острове "Царство Божье" - одно удовольствие. Там есть всё. От забегаловок и кафе до целой индустрии

развлечений, но бесплатных, в центре которых сам парк. Такой проект должен быть сориентирован на процветающее поколение и молодежь, пробуждение которой уже состоялось. Важно вспомнить тот

факт, что еще каких-то 10-12 лет назад такой проект не мог бы существовать

вообще. Сейчас мы имеем дело именно не с изменениями, которые могли бы всколыхнуть общественность, а именно со стагнацией, как платформы,

основанием которой служит не только этот остров. Я планирую реализовать этот проект совместно с проектом "Венера" Жака Фреско. Убежден в том, что опыт сотрудничества с

религиозными организациями, принес бы пользу, как отдельно взятым странам, так

и мировому сообществу вообще. Логотип должен отражать суть духовно-нравственного объединения, которое в дальнейшем послужит примером для всех последующих

проектов. Ориентиром чему является процветающая преступность и криминал, не

говоря о коррупции, ориентиром которому является современная религия. Может быть изменение и влияние на сми, а также принятие особых мер безопасности и спасли бы мир, но только не христианский, которому

всегда чего-то не хватает... Вы должны меня понимать, поэтому, сам проект может быть реализован только совместными, обоюдными усилиями, как коммерческими, так и

некоммерческими общественными решениями. Для меня остров "Царство Божье" более чем проект. Поскольку он несет в себе цель общественных перестроек, будущее которых не за

горами. Чтобы реализовать проект, достаточно выполнить техническое задание. Нарисуйте мне ЭЄ, а потом мы придадим этому узору поэтическую цель. Спасибо за возможность продемонстрировать свои навыки.

4 года назад
worldvsmoney
Виталий 
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